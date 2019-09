La historia girará en torno al equipo que definió la década de los ’80s dentro y fuera de las canchas. Showtime, título como se le conoció en un principio y que al parecer no es el oficial, es una producción del director Adam McKay (Succession, Vice).

La serie está basada en el libro Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s escrito por Jeff Pearlman.

Hasta el momento no hay fecha de estreno.