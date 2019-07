John Carpenter escribirá cómic especial de The Joker

John Carpenter es sinónimo de suspenso, slashers y terror en el mundo del cine. ¿Qué pasaría si saltara a los cómics? Lo sabremos en octubre, y justamente con un personaje que nos pone la piel de gallina.

THR informó que Carpenter colaborará escribiendo The Joker: Year of the Villain, una edición que se centrará en el archienemigo de Batman, siguiendo la secuencia del arco Year of the Villain.

Por si fuera poco, el otro escritor de esta historia será Anthony Burch, escritor del asombroso videojuego League of Legends y Borderlands 2. El arte estará a cargo de Philip Tan y Marc Deering. ¿Se imaginan el resultado de esta gran combinación?

¿Qué tan siniestra resultará la apuesta del Joker por convertirse en el villano más temible, con la mente de John Carpenter detrás?

El especial de 40 páginas llegará a tiendas de historietas y en digital el 9 de octubre de 2019.