John Cho, Allison Tolman y Jacob Tremblay protagonizarán un episodio del reebot – The Twilight Zone

El esperado reboot de la clásica The Twilight Zone acaba de sumar nuevos protagonistas. John Cho (Searching, Star Trek), Allison Tolman (Fargo, Castle Rock) y Jacob Tremblay (Room, Wonder) serán parte del elenco de una de las retorcidas historias titulada The Wunderkind.

El reebot a cargo de Jordan Peele (Get Out) y Simon Kinberg (X-Men) estará compuesto de una primera temporada de 10 episodios. Peele servirá también como presentador y voz narradora.

Hasta el momento, no se han dado detalles acerca de la trama del capítulo protagonizado por Cho, Tolman y Tremblay. La actriz Erica Tremblay también aparecerá en el episodio.

El reparto ya confirmado de la serie incluye a Adam Scott, Kumail Nanjiani y Sanaa Lathan.

The Twilight Zone debutará en 2019 por CBS All Access.