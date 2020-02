John Diggle volverá a aparecer en la serie, pero no como muchos esperan – The Flash

David Ramsey, el actor que interpreta al fiel compañero de Oliver, estará presente en The Flash a pesar de que Arrow haya terminado, pero cuidado, no es lo que todos esperábamos. Les recomendamos que no lean si aún no vieron el el final del show.

En declaraciones a TVLine, David Ramsey reconoció que protagonizará el estreno de mitad de temporada de The Flash el 4 de febrero a las 20: “Hay un elenco completo de personajes allí que todavía se está recuperando de la muerte de Oliver. Así que la presencia de Diggle allí sirve como una especie de duelo. Pero también hay un caso, hay algo que resolver, de lo que John es parte”.

El último episodio de Arrow trajo el cierre de ciertas historias, pero también dejó varias puertas abiertas para el futuro. Además de lo relacionado a Birds of Prey, una de ellas también estuvo relacionada a John Diggle, quien se mudó a Metrópolis y se topó con un misterioso objeto verde que cayó del cielo. Uno con forma de anillo.

Cuando se habló de la posibilidad de que Diggle ya se transforme en Green Lantern durante su aparición en The Flash, Ramsey respondió: “No, eso no sucede. Es John Diggle como John Diggle, y estamos trabajando en un caso”. Así que vamos a tener que esperar un tiempo más para que el el nuevo Linterna Verde debute.