John Krasinski habla sobre una posible trilogía

El actor y director se refirió a la continuación de la franquicia antes de que se estrene la segunda entrega.

En declaraciones a Total Film, Krasinski reveló que la secuela puede ser muy importante en el futuro de la franquicia: “Se instaló un par de easter eggs en A Quiet Place 2 que permitiría más mitología y una tercera película”.

Sin embargo, rápidamente aclaró: “No puedo decir ‘¡Sí, por supuesto, que habrá una tercera película!’ No, para nada. No he oído que el estudio quiera una tercera. Pero la buena noticia es que estamos en la misma página, esta no es una de esas franquicias donde lo seguimos bombeando para ganar dinero”.

Por último, Krasinski enfatizó que solo haría A Quiet Place 3 si tuviera “una idea original que es realmente querida por la gente” , como lo hizo cuando lanzó la segunda película. Seguramente luego del estreno de la secuela sepamos qué será del futuro de esta saga.