John Lithgow se suma al elenco de la nueva serie drama de FX – The Old Man

¡Jeff Bridges ya tiene compañero! El actor John Lithgow, conocido por su trabajo en The Crown y en How I Met Your Mother, se integrará al elenco de la serie The Old Man donde interpretará a Harold Harper, un duro e inteligente ex-agente del FBI.

Debido a su compasión y crueldad, y aunado a una terrible perdida personal; él será el encargado de cazar a Dan Chase (Bridges), agente desertor de la CIA, que vive bajo las sombras. Ellos tienen un pasado complicado que los pondrá de nuevo frente a frente.