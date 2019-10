John Malkovich protagonizará la nueva serie espacial de Netflix – Space Force

El actor John Malkovich (The New Pope) junto a Ben Schwartz (Parks and Recreation), Tawny Newsome (Brockmire), Diana Silvers (Booksmart), Jimmy O. Yang (Silicon Valley) y Alex Sparrow (UnREAL) se suman al elenco de Space Force, la nueva serie de Netflix protagonizada por Steve Carell y creada por Greg Daniels (The Office).

La historia girará en torno a la idea del desarrollo de una Fuerza Espacial por parte del gobierno de los EE.UU. con el objetivo de llegar a la Luna, nuevamente, en 2024. Si algo de este equipo especial te suena conocido, es porque el presidente de EE.UU., Donald Trump, ya la había pronunciado antes.