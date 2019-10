John Stamos protagonizará la nueva serie de Disney+, ‘Big Shot’

Disney+ ha fichado a John Stamos (Fuller House, ER) para protagonizar los 10 episodios de Big Shot, un dramedy creado por David E. Kelley (Crazy Ones, Big Little Lies).

La serie gira alrededor de un entrenador de baloncesto temperamental, que es despedido de su trabajo en la universidad y debe aceptar un puesto en una escuela secundaria de élite para chicas.

Kelley escribirá Big Shot con su antiguo colaborador de Crazy Ones, Dean Lorey. Ambos servirán como showrunners junto con Brad Garrett y Bill D’Elia.

Stamos recientemente co-protagonizó la primera temporada de YOU y además ha actuado en Two and A Half Men, Law & Order: Special Victims Unit, Scream Queens y Glee.