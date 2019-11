John Turturro interpretará al jefe criminal Carmine Falcone

A través de su cuenta de Twitter, el director Matt Reeves reveló un nuevo fichaje para The Batman. En esta ocasión se trata del actor John Turturro (The Big Lebowski, The Night Of) quien será el encargado de interpretar a Carmine Falcone, el jefe criminal de Ciudad Gótica.

Él se suma al confirmado elenco que está formado por Robert Pattinson (Batman/Bruce Wayne), Zoë Kravitz (Catwoman), Paul Dano (The Riddler), Jeffrey Wright (Comisionado Gordon), Andy Serkis (Alfred) y Jayme Lawson. Además de ellos Colin Farrell podría formar parte del elenco donde podría interpretar al Pingüino.

Michael Giacchino será el encargado de musicalizar esta cinta que reunirá a diversos villanos del Caballero de la Noche ligados a las extrañas muertes que están ocurriendo en la ciudad.

El estreno de The Batman será el próximo 25 de junio de 2021.