Johnathon Schaech se suma al crossover del Arrowverse

Los protagonistas de Arrow, The Flash, Supergirl, DC’s Legends of Tomorrow y Batwoman se reunirán con Jonah Hex.

Johnathon Schaech volverá a hacer su aparición dentro del universo televisivo de DC interpretando a Jonah Hex. El actor ya había aparecido en Legends en tres episodios: The Magnificent Eight en la primera temporada, Outlaw Country en la segunda y The Good The Bad and The Cuddly en la tercera.

Schaech se suma a las nuevas caras del crossover junto a Black Lightning y Kevin Conroy, quien dará vida a Bruce Wayne.

Crisis on Infinite Earths comenzará el 8 de diciembre en Supergirl, continuará el 9 y 10 con Batwoman y The Flash, y concluirá el 14 de enero en DC’s Legends of Tomorrow y Arrow.