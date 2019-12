Johnny Depp producirá musical sobre Michael Jackson

¿Cómo sería un musical narrado desde la perspectiva de… el guante de Michael Jackson?

The Guardian informó que el actor Johnny Depp (Pirates of the Caribbean) producirá este proyecto llamado For the Love of a Glove: An Unauthorised Musical Fable About the Life of Michael Jackson, As Told By His Glove, el cual curiosamente no se estrenará en Broadway, sino en Los Ángeles.

Algo muy interesante es que el escritor del musical Julien Nitzberg expresó que esto será un musical en escena y no para TV como planeaban originalmente, debido a la polémica reiniciada por el reciente documental de HBO.

“Yo dije: ‘¿Cómo está esto? Todo de lo que MJ ha sido acusado fue ocasionado por su guante, que en realidad es un alienígena del espacio y se alimenta de su sangre de virgen joven’. Ellos se rieron y dijeron: ‘¿Podrías hacer la versión normal?’”

¿Será una buena idea? ¿Irían a ver este musical?