Esta adaptación corre a cargo de Steven Zaillian (The Irishman; The Night Of), quien escribirá y dirigirá la primera temporada. Se espera que el éxito sea tal que puedan adaptarse las cuatro novelas subsecuentes del personaje: Ripley Under Ground; Ripley’s Game; The Boy Who Followed Ripley y Ripley Underwater.

Ripley será producida por Showtime y Endemol Shine North America en asociación con las compañías Entertainment 360 y Filmrights. Hasta el momento no se ha anunciado una posible fecha de estreno.