Johnny Galecki reveló que no quería formar parte de la serie – The Big Bang Theory

El actor que le dio vida a Leonard en The Big Bang Theory ha hablado con Teléstar acerca del comienzo de la sitcom y reconoció que no quería ser parte del show.

“Al principio, no entendía nada. No le veía el punto a la serie y pensé que no funcionaría. Incluso me negué cinco veces a participar antes de aceptar finalmente. Demuestra lo estúpido que soy”, dijo Johnny.

Luego, Galecki añadió que terminó aceptando gracias a sus compañeros de trabajo: “Me habían ofrecido el papel de Sheldon, pero me negué. Estaba más interesado en la historia de amor entre Leonard y Penny. Fue cuando nos reunimos con Kaley Cuoco y Jim Parsons cuando me di cuenta de que teníamos algo especial”.

Además, Johnny reveló hace poco que tendrá su primer hijo: “Es extraordinario. He visto la vida de manera diferente desde que lo supe y no puedo imaginar lo que sucederá. Estoy muy impaciente por ser padre”.