¡Parece que el look de Jon Cryer le ha ayudado a conseguir un nuevo papel en la televisión!

El ex alumno de Two and a Half Men, ha sido elegido para interpretar al icónico villano Lex Luthor en la serie de Warner Channel, Supergirl.

Se planea el debut de su personaje en el episodio número 15 de la cuarta temporada, que estaría al aire a principios de 2019.

“Jon es un súper talento, y el hecho de que interpretara a Lenny Luthor en Superman IV aporta cierto legado a su casting. Estamos encantados de dar la bienvenida a Jon a la familia Supergirl”, comentaron los productores Robert Rovner y Jessica Queller en un comunicado.

Además de Luthor, el primo de Supergirl, Clark Kent (Tyler Hoechlin), hará su regreso al universo DC en el Arrowverse de diciembre, donde se introducirá a Lois Laine (Elizabeth Tulloch).