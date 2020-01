Jon Favreau aclara que Baby Yoda no es el Yoda que conocemos – The Mandalorian

No, The Child, mejor conocido como Baby Yoda, no es Yoda.

Por si había todavía algún despistado que pensara eso, el creador de The Mandalorian, Jon Favreau, aclaró que es imposible que el pequeñín verde que ha enamorado todo Internet sea el mismo maestro Jedi que conocimos en las películas de Star Wars.

“La línea de tiempo de la serie tiene lugar después de ‘Return of the Jedi’ y los fans de la trilogía original recordarán que Yoda no solo fallece, sino que en realidad desaparece. Así que Yoda [solo] existe como un Fantasma de la Fuerza”, explicó Favreau a USA Today durante la alfombra roja de los recientes Globos de Oro.

Sin embargo, aún queda una duda: ¿Baby Yoda y Yoda están relacionados sanguíneamente? Favreau dijo que no podía decir nada sin meterse al terreno de los spoilers, pero está consciente de que en Internet hay muchas teorías al respecto.

Previamente te contamos que el director Taika Waititi confirmó que Baby Yoda tiene un nombre real que aún está por revelarse.

La segunda temporada de The Mandalorian ya se encuentra en producción y debutará en otoño de 2020.