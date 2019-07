Jon Favreau revela cuál fue el consejo que recibió de George Lucas – The Mandalorian

The Mandalorian es la primera serie live-action de la franquicia de Star Wars que verá la luz en la nueva plataforma de Disney+. Si bien aún sabemos muy poco de toda la trama, de algo podemos estar seguros: se centrará más en los niños como público objetivo.

En entrevista con GQ Middle East, el showrunner Jon Favreau contó que éste fue un consejo que George Lucas, el creador de Star Wars, le dio en uno de sus encuentros.

“Tuvimos una larga conversación. Una de las cosas que me dijo fue: recuerda Jon, la audiencia de estos mitos e historias son los niños que pronto dejarán de serlo”, develó Favreau.

Por supuesto, no nos sorprende que la serie se esté alejando de lo visto en Rogue One o las últimas entregas de la franquicia, pues anteriormente se dijo que The Mandalorian tendrá un estilo similar al de la trilogía original.

“Disfrutamos de las historias como adultos pero, en realidad, éstas sirven para transmitir la sabiduría de las generaciones previas a los niños que pronto dejarán esta etapa, y de darles un contexto sobre cómo comportarse y cómo aprender de las lecciones del pasado sin cometer los mismos errores. Esa es la meta, poder enseñarles cómo evitar todas las complicaciones y, al mismo tiempo, adquirir toda la sabiduría”, explicó Favreau.

Por ahora, parece que este consejo ha funcionado y Favreau ya prepara la segunda temporada de la serie antes de su estreno.