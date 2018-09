Jon Snow está cerca de llegar a Fortnite… ¡y lo dominará! – Game of Thrones

Parece que el Invierno no llega más… Pero un fan lo logró: creó su propia skin de Fortnite para celebrar el mundo de Poniente . Es una idea tan buena que Epic Games seguramente cuestionará el porqué sus propios desarrolladores no lo pensaron primero.

Game of Thrones, conocido por sus sangrientas batallas y formas imaginativas de matar a sus personajes, parece ir de la mano con el juego de extrema lucha online e híper famoso hoy día llamado Fortnite. El título de Epic Games es conocido por su colección colorida de personajes, y no parece que se esté desacelerando cuando se trata de la introducción de máscaras cosméticas o skins.

Para cualquiera que alguna vez haya querido ver cómo sería si Game of Thrones llegara a Fatal Fields o Paradise Palms, ahora pueden hacerlo. Publicado en Reddit por el usuario boomboxballarin, los fanáticos pueden echar un vistazo a la piel apodada The Warden. A continuación la dejamos.

Para cualquiera que no haya visto las similitudes, The Warden tiene un extraño parecido con Jon Snow o directamente Kit Harington de Game of Thrones. Además del aspecto notoriamente desgreñado de Snow, la obra de arte incluso incluye su espada, Longclaw, que podría ser útil para cortar las cabezas de los otros jugadores en Fortnite.