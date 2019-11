Jonah Hauer-King es fichado para interpretar al Príncipe Eric

Tras la partida de Harry Styles del proyecto live-action de La Sirenita, Disney por fin ha encontrado la cara que dará vida al Príncipe Eric. Jonah Hauer-King será el actor encargado de ser el co-protagonista de Halle Bailey, quien hace 4 meses fue elegida para interpretar a Ariel.

Hauer-King, conocido por su trabajo en la película A Dog’s Way Home y en la adaptación televisiva de Little Women en 2017, también compartirá crédito en pantalla con Melissa McCarthy quien interpretará a Ursula, Jacob Tremblay a Flounder, Awkwafina a Scuttle, Daveed Diggs a Sebastian y Javier Bardem a el Rey Tritón quienes hasta el momento no se ha hecho oficial su contratación, pero con el anuncio de la pareja protagónica, esto podría suceder inminentemente.