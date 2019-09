Jonah Hill en pláticas para sumarse al proyecto de Matt Reeves

El proyecto de The Batman de Matt Reeves podría estar tomando forma ya, más rápido de lo imaginado, y es que hace tan solo unos minutos les informamos que Jeffrey Wright podría interpretar al Comisionado Gordon. Ahora una nueva información asegura que Jonah Hill también podría sumarse al elenco.

De acuerdo a lo informado por Deadline, el actor de The Wolf of Wall Street y Moneyball está en pláticas para interpretar a un villano en la historia, del cual no se sabe su nombre, ni si es uno de los clásicos o un personaje completamente nuevo para esta película.

Algunos rumores anteriores, y deseos de los fans, aseguraban que él podría ser El Pingüino.