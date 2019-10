Jonah Hill y Warner Bros. suspenden negociaciones

Bueno, eso fue rápido. No más discusiones sobre qué villano interpretará: Jonah Hill no estará en The Batman.

Deadline informó que el nominado al Oscar (Moneyball, The Wolf of Wall Street) cesó negociaciones con Warner Bros. para interpretar a uno de los villanos en The Batman, cuyo elenco ya consta de Robert Pattinson, Zoe Kravitz y Jeffrey Wright.

No hay más datos al respecto, ni se especula si el cese se debió a la supuesta cantidad de dinero exorbitante que Hill pedía por el trabajo. Lo que sí se sabe es que Warner ya está buscando a otro actor para el papel, el cual seguimos sin saber si se trata de el Pingüino o el Acertijo.