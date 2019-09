Jonathan Banks y el compositor Dave Porter confirman su participación

Esta producción a cargo de Vince Gilligan contará con el regreso de Aaron Paul, Matt Jones y Charles Baker en sus respectivos roles. Pero el pasado domingo, durante la ceremonia de los Emmys, el actor Jonathan Banks confirmó ( vía ) su regreso como Mike Ehrmantraut , personaje que sigue estando presente en los fans debido a su participación en Better Call Saul , y lo cual confirma que su regreso será a través de flashbacks.

Pero no sólo él está de regreso, también una de las piezas clave de la serie confirmó su participación: Dave Porter, el compositor musical, volverá para musicalizar la película y advirtió a través de su cuenta de Facebook que si no quieres saber ningún spoiler será mejor que no veas más ningún avance que sea lanzado de aquí al estreno.