Jonathan Van Ness reveló que es HIV positivo – Queer Eye

En una entrevista con el New York Times , Van Ness habló sobre su adicción a las drogas y muchas otras cosas que sufrió durante su juventud. Uno de los conductores de Queer Eye contó que, luego de una fuerte recaída, fue a Planned Parenthood y dio positivo por VIH: “Ese día fue tan devastador como se podría pensar que sería”, escribió.

El artista dio a conocer su diagnóstico en una vista previa de Over the Top, un libro sobre su historia personal.

Ese trauma, reveló Van Ness, condujo a una serie de otros comportamientos “autodestructivos”, incluido pasar horas en las salas de chat de AOL, donde solía encontrarse con hombres mayores para tener relaciones sexuales en su adolescencia. Más tarde, comenzó la universidad en Arizona, donde empezó a consumir cocaína.

Van Ness comentó que, después de gastar su asignación mensual en droga, comenzó a publicitar sexo para conseguir más dinero. Poco después, abandonó la universidad y se mudó a Los Ángeles para seguir una carrera como estilista, donde le presentaron la metanfetamina, lo que resultó en dos viajes de rehabilitación y dos recaídas. Una de ellas fue la que lo llevó a Planned Parenthood.

Después de su diagnóstico, Van Ness dijo que todavía bebe y fuma marihuana, pero que no ha consumido drogas duras en años. Over the Top se lanzará el 24 de septiembre.