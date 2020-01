Jordan Peele escribirá un episodio de la segunda temporada – The Twilight Zone

Jordan Peele ya se prepara para entrar de nuevo a la dimensión desconocida.

El director y guionista de Get Out y Us, quien estuvo a cargo de la primera temporada del reboot de The Twilight Zone y sirvió como presentador, escribirá un episodio de la segunda temporada titulado “Downtime”, de acuerdo con la información develada en la gira de prensa invernal de los TCA 2020 (Vía ComicBook).

Aún no hay detalles sobre la premisa de este episodio, pero se sabe que incluirá a los actores Morena Baccarin (Deadpool), Colman Domingo (Fear The Walking Dead) y Tony Hale (Toy Story 4).

Esta marca la primera vez que Peele escribe para el reboot, a pesar de que recibió crédito por el episodio “Nightmare at 30,000 Feet” de la temporada pasada, el cual fue una actualización del clásico “Nightmare at 20,000 Feet”.

Asimismo, se revelaron los nombres de cinco de los nuevos episodios: “The Who of You”, “A Human Face”, “8”, “Among the Untrodden” y “Meet in the Middle”.

CBS All Access renovó la serie en abril del otro año, semanas antes de que se terminara de emitir la primera temporada.