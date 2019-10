Joseph Mawle de Game Of Thrones se suma a la serie de Amazon – The Lord of the Rings

Joseph Mawle, quien es mejor conocido por haber dado vida a Benjen Stark en Game Of Thrones, se ha sumado al reparto de la serie de Amazon de The Lord Of The Rings.

De acuerdo a Deadline, es probable que Mawle interprete al villano principal de la ficción, Oren. Por el momento, no hay más detalles sobre su personaje.

Además de Mawle, Markella Kavenagh (Picnic at Hanging Rock), Will Poulter (Black Mirror) y Maxim Baldry (Years and Years) protagonizarán la serie.

Basada en las novelas de fantasía de J.R.Tolkien, la ficción se ambientará en la Segunda Edad de la Tierra Media y concentrará su acción en Númenor.

La primera temporada constará de 20 episodios, los cuales serán grabados en Nueva Zelanda.

J.D Payne y Patrick McKay servirán como showrunners mientras que J.A. Bayona dirigirá los primeros dos episodios.