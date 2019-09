Josh Gad abandona proyecto para Disney+ – The Muppets

Fans de Los Muppets: uno de los regresos de nuestros muñecos vivientes favoritos ya no sucederá, pues se ha cancelado uno de sus proyectos para Disney+.

THR informó que Josh Gad (Frozen), Eddy Kitsis y Adam Horowitz abandonaron lo que hasta ahora se conocía como Muppets Live Another Day, debido a diferencias creativas en Muppet Studios. Se dice que dichas fricciones se dieron justamente por el cambio de altos ejecutivos en la división de las creaciones de Jim Henson.

Esto es una pena, pues habiendo comenzado con el proyecto desde febrero de este año, y a semanas del lanzamiento de la plataforma, seguramente había avances importantes con Muppets Live Another Day. Pero no, ya no más.

¡Pero no se pongan como René triste, pues recuerden que hay OTRO proyecto muppet! Muppets Now –que tendrá a Miss Piggy y René con invitados especiales– anunciado en la D23, aunque no necesariamente llegará junto con estreno de Disney+ (noviembre 12 en los Estados Unidos).