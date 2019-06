Josh Hartnett protagonizará la nueva serie de Paramount Network y Spectrum Originals – Paradise Lost

El actor Josh Hartnett, conocido por muchos por su papel en Penny Dreadful, volverá a la televisión y no precisamente en la secuela de la serie mencionada que prepara Showtime, sino en un nuevo proyecto colaboración entre Paramount Network y Spectrum Originals.

Paradise Lost es el nombre de la serie antes conocida como Heaven of Hell y que suma también a su reparto a Bridget Regan (Jane the Virgin), Barbara Hershey (Once Upon a Time), Nick Nolte (Gracepoint, Graves), Gail Bean (Snowfall), Danielle Deadwyler (The Gifted) y Shane McRae (Sneaky Pete).

La serie gira en torno a gira en torno a una psiquiatra (Regan) que se muda, con su familia, de California a la ciudad natal de su esposo (Hartnett) en Mississippi. Esto la llevará a descubrir algunos secretos vergonzosos que cambiarán de forma definitiva las vidas de todos los involucrados.