Joshua Jackson no volverá para la última temporada – The Affair

Tal parece que el final de The Affair no será feliz, bueno en realidad no era lo que esperábamos. Después de anunciarse la salida de Ruth Wilson del proyecto, todo indica que Joshua Jackson tampoco estará involucrado en la temporada final.

De acuerdo a lo informado por EW, es altamente probable que Jackson, quien interpreta a Cole Lockhart, no vuelva en esta quinta y última temporada, así lo afirma una fuente muy cercana a la producción de Showtime. La señal se ha negado a hacer declaraciones ante tal noticia.