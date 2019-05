Joshua Jackson se suma a la serie de Reese Witherspoon y Kerry Washington – Little Fires Everywhere

A ocho meses de haberse anunciado que Joshua Jackson no participaría en la temporada final de The Affair, el actor ya tiene un nuevo proyecto a lado de Reese Witherspoon y Kerry Washington. Se trata de la nueva serie para Hulu llamada Little Fires Everywhere.

La historia conformada por 8 episodios seguirá la historia de dos familias que se entrelazan a través sus hijos. Por un lado están los Richardson, conformados por Bill (Jackson) un brillante abogado del lugar y su esposa Elena (Witherspoon) quienes tienen 4 hijos: Lexie (Jade Pettyjohn), Trip (Jordan Elsass), Moody (Gavin Lewis) e Izzy (Megan Stott), las más problemática de todos. La vida se transformará cuando él decide tomar un nuevo caso de una familia amiga. Además de la llegada de las Warren Mia (Kerry Washington) y Pearl (Lexi Underwood).