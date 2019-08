Juan Pablo Acosta nos cuenta todos los detalles de los FX de esta cinta animada

Hoy viernes 9 de Agosto salió a la venta el formato casero, físico y digital de la película Wonder Park conocida en español como Parque Mágico , la cual nos lleva a conocer a June , una pequeñita con una gran imaginación, que la llevará hasta el parque de diversiones de sus sueños donde todo se vuelve real, iniciando así una aventura fabulosa. Pero no todo será risa y alegrías: June junto a sus inadaptados amigos peludos que viven en el parque tendrán que salvarlo.

JPA: Estaba viviendo en España y llevaba tiempo de estudiar 3D y efectos especiales, entonces fue Ilion Animation Studios, con quien ya había trabajado anteriormente en Mortadelo y Filemón, fue la que me contactó y de inmediato dije que sí por la familiaridad que tenía con ellos. Además, Wonder Park fue una pieza muy bonita que propulsó el trabajo de todos.

ST: ¿Cuánto duró el proceso de la creación de los FX y cuáles fueron las implicaciones de hacerlo?

JPA: La película tuvo una producción de 3 años, si no me equivoco, del cual yo formé parte sólo durante el último año para terminar la secuencia más impactante de la película y la más compleja en cuestión a efectos. Teníamos que hacer una cascada de fuegos artificiales que pareciera agua y eso trajo muchos retos para el equipo, siendo este momento el que más orgulloso me siento de haber realizado.

ST: ¿Existió alguna dificultad en el proceso creativo al ser una coproducción entre EE.UU. y España?

JPA: Afortunadamente no, de hecho nosotros le mostrábamos al director Dylan Brown nuestros avances diarios, por lo cual él lo revisaba y nos daba retroalimentación al momento por lo cual ya sabíamos que había que cambiar o mejorar.