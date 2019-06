Jude Law protagonizará la nueva miniserie de HBO y Sky – The Third Day

¡HBO y Sky, el dúo detrás de Chernobyl, volverán hacer equipo para una nueva miniserie!

Se trata del drama de misterio The Third Day, el cual contará con seis episodios y será protagonizado por Jude Law (The Young Pope).

La serie sigue a Sam (Law), quien luego de ser arrojado a una misteriosa isla frente a la costa de la Gran Bretaña, se encuentra con sus inusuales habitantes y sus extraños rituales. Aislado del mundo, la fantasía y la realidad comienzan a difuminarse, provocando que los traumas de su pasado salgan a flote y entre en conflicto con los isleños.

Dennis Kelly (Utopia) servirá como guionista mientras que Marc Munden (National Treasure) dirigirá y Adrian Sturges (The Enfield Haunting) producirá la miniserie.

The Third Day comenzará su producción en julio para debutar en 2020 por Sky Atlantic y HBO, en Europa y Estados Unidos, respectivamente.

Además de Chernobyl, ambas cadenas preparan en asociación Gangs of London y Catherine the Great, serie protagonizada por Helen Mirren.