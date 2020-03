Jude Law vuelve a la pantalla de FOX Premium – The New Pope

A poco más de 3 años del final de The Young Pope , Paolo Sorrentino presenta The New Pope , la continuación de su serie que se emitirá a partir del próximo viernes 10 de abril a las 9 pm (MEX) a través de FOX Premium Series.

Toda esta situación hará tambalear a la iglesia al mismo tiempo que se enfrentan a escándalos sexuales, posibles ataques terroristas y peligros externos que golpean los símbolos del cristianismo.

Silvio Orlando (Il Caimano), Maurizio Lombardi (The Nest), Javier Cámara (Talk To Her), Cécile de France (Hereafter), Ludivine Sagnier (Swimming Pool), Henry Goodman (Genius), Ulrich Thomsen (Gooseboy), Mark Ivanir (Barry), Yuliya Snigir (A Good Day to Die Hard) y Massimo Ghini (Matrimoni e Altre Follie) forman parte del elenco junto a Sharon Stone y Marilyn Manson, quienes tienen una participación especial.

The New Pope estará disponible de manera semanal a través de la señal televisiva y en su totalidad en la plataforma de streaming de FOX para los suscriptores de la misma.