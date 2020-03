¿Listos para un poco de diversión retro al estilo Neon Genesis Evangelion?

El sitio oficial del aclamado anime anunció que su app japonesa EVA-EXTRA ofrecería desde el pasado fin de semana las 3 películas Evangelion: 1.0 You Are [Not] Alone, Evangelion: 2.0 You Can [Not] Advance, y Evangelion: 3.0 You Can (Not) Redo, sino que además los usuarios podrán jugar algo único.

Se trata de un videojuego con el carismático pingüino de Misato (Pen Pen) como protagonista, donde de algún modo insólito el jugador podrá controlarlo para que evite los catastróficos acontecimientos ocasionados por los Ángeles de la apocalíptica obra de Hideaki Anno.

Así luce en acción el divertido juego estilo 8-bit: