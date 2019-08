Juegos que deben ser series #5: Fortnite

Fortnite se ha transformado, sin lugar a dudas, en uno de los videojuegos más populares de los últimos tiempos. Todo aquel que tenga una consola o una pc conoce al juego o lo ha jugado por lo menos una vez. Es extraño que aún nadie haya aprovechado este momento de gloria de la franquicia para realizar algún tipo de serie, por eso aquí intentaremos hacerlo.

Con el lanzamiento de nuevas e importantes plataformas como Disney+ y Apple TV, sumado a la renovación que deberán hacer Netflix, Hulu y HBO, lugar para introducir una serie de Fortnite no falta; lo que sí tenemos que dilucidar es qué tipo de historia contar, de qué forma, con quiénes y por cuánto tiempo. Este no es un caso como los anteriores: a diferencia de God of War, Uncharted o Crash Bandicoot, Fortnite no tiene un hilo, una historia principal o personajes fijos.