Julia Garner protagoniza película basada en el caso Harvey Weinstein

Fue en octubre de 2017 cuando The New York Times y The New Yorker abrieron la cloaca del caso Harvey Weinstein sobre la serie de acusaciones por acoso sexual, agresión sexual y/o violación en contra del famoso productor de Hollywood. A partir de este tema comenzaron a anunciarse una serie de producciones en cine y televisión que escudriñarían en torno al caso y una de ellas es The Assistant.

Esta nueva película protagonizada por Julia Garner quien interpreta a Jane, una joven recién graduada de la universidad que consigue el trabajo de sus sueños como asistente de un poderoso magnate de la industria del entretenimiento. A medida que el tiempo pasa, Jane descubrirá el abuso constante que existe en su espacio de trabajo y del cual ella también es parte.