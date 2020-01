Julia Louis-Dreyfous firmó un acuerdo para desarrollar varios proyectos con Apple

Después de trabajar siete temporadas en HBO con Veep, la actriz estará ligada varios años con la manzanita.

Según el acuerdo, Louis-Dreyfus desarrollará nuevos proyectos exclusivamente para Apple TV + como productora ejecutiva y estrella. Julia es una genia de la comedia, protagonizando tres exitosas series, las cuales han conseguido un Emmy: Seinfeld, The New Adventures of Old Christine y Veep.

Próximamente, la actriz será vista protagonizando junto a Will Ferrell en Downhill, la nueva versión de Fox Searchlight de la aclamada comedia dramática sueca, Force Majeure, de Ruben Ostlund. Louis-Dreyfous también es productora de la película dirigida por Jim Rash y Nat Faxon.

“Estoy encantada con esta nueva asociación con mis amigos en Apple. Además, muchas gracias y felicitaciones a mis representantes por estructurar el acuerdo de tal manera que me paguen en AirPods”, dijo la divina de Julia. Apple TV+ se quedó con un gran talento.