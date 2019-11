Billions, la famosa serie de Showtime, sigue reinventándose para seguir siendo una de las series más exitosas de la cadena y es así que ha anunciado el fichaje de dos caras muy conocidas de la televisión: Julianna Margulies (The Good Wife, The Hot Zone) y Corey Stoll (House of Cards, The Strain).

Ellos han sido fichados para dos papeles recurrentes de suma importancia en la historia de Chuck Rhoades (Paul Giamatti) y Bobby Axelrod (Damian Lewis). En el caso de Margulies, ella interpretará a Catherine Brant, una profesora de sociología de Ivy League y una autor de diversos best-sellers.