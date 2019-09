Julie Andrews será reconocida con el premio AFI a la Trayectoria

Andrews conocida por su trabajo en producciones como The Sound of Music, Mary Poppins, The Princess Diaries y Victor Victoria, por mencionar algunos títulos, se suma a la lista de colegas que han recibido este galardón anualmente desde 1973, entre los que se encuentran: Denzel Washington, Sean Connery, Jane Fonda, Diane Keaton y George Clooney.

La fecha de la gala aún no ha sido anunciada.