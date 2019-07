Jump Into the Fog – Grey’s Anatomy

Grey se encerrara junto a él, ya que llega justo a tiempo para poder contarle que sucede con Jo. Sobre este punto, Meredith decidió (a pedido de su amigo) instalarse con Wilson para lograr saber qué le pasa.

Jo logra abrirse con ella y contarle que descubrió la verdad de su origen , teme que todo lo que le pasa es una consecuencia de haber sido hija de una violación. Meredith le deja en claro que no es así, y que no debe rendirse. Además que la ayudara a salir adelante porque ella es luz, ella ha sabido sacar de la oscuridad la luz para ayudar a otros. Wilson acepta la ayuda pero no se anima a hablar con Alex.

El problema es que en el hospital Miranda Bailey y Catherine Fox están reunidas con otras personas y todos saben que eso no es nada bueno. Claro que tenían razón… ¿Recuerdan cuando Meredith puso a el seguro de su hija para poder operar a la pequeña paciente que no tenía seguro? Bueno, ahora se sabe y eso es un delito.