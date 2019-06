Justina Machado regresará a la serie – Queen of the South

En una de las primeras escenas, Brenda está rodeada por un grupo de amigos mientras juega un juego tradicional de baby shower donde los invitados prueban una variedad de frascos de comida para bebés donde el catador debe adivinar qué acaba de ingerir. Brenda no se divierte con lo que acaba de comer, así que lo persigue con un trago de tequila.

Los fanáticos de la serie pueden esperar mucho más que un divertido flashback de baby shower de Brenda. Esa estrecha amistad fue significativa y rara para Mendoza, y ciertamente tendrá un gran propósito en la vida de Teresa cuando comience su mandato en Nueva Orleans.

Justina Machado, quien también se desempeñó en One Day at a Time, afirmó en una entrevista con EW: “Teresa y Brenda tienen un vínculo profundo de amor entre ellas. Amo su amistad y las amo cuando están juntas”.

Por otra parte, el co-productor ejecutivo Dailyn Rodriguez señaló que “estábamos muy emocionados porque Justina pueda regresar a Queen of the South. Ella es una actriz tan talentosa y una alegría en el set. El personaje de Brenda aporta mucha ligereza al espectáculo y su relación con Teresa es especial. No podemos esperar a que la audiencia vea sus escenas esta temporada “.