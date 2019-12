Kaley Cuoco explica cómo preparó su voz para la serie de DC Universe – Harley Quinn

Harley Quinn es uno de los proyectos más recientes de DC y la protagonista dio algunos detalles sobre el detrás de escena.

En una entrevista con TVLine, Kaley comentó: “Me encanta ir a la cabina y gritar insultos durante dos horas seguidas. Normalmente lo hago yo sola en mi habitación, así que ahora he podido experimentarlo de otra manera. He perfeccionado ciertos gestos y expresiones faciales con el paso de los años, así que, de alguna manera, fue difícil interpretar a Harley, especialmente porque es alguien tan conocido”.

La actriz que viene de protagonizar The Big Bang Theory ha tenido que pasar un proceso para encontrar la verdadera personalidad de Harley y construir una voz específica para el personaje: “Mi voz es muy reconocible, así que no quería forzar ningún acento o tratar de ser alguien que no soy. Soy Kaley como Harley y aceptarlo desde el principio me ha permitido ser libre y auténtica”.

“Después de unas semanas, se volvió más maniática e histérica, así que quise volver a grabar los episodios del comienzo para asegurarme de que era una ‘badass’ desde el principio”, añadió Kaley.