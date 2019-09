Kandi Burruss será parte de la próxima temporada – The Chi

La ganadora de un Grammy y estrella de The Real Housewives of Atlanta, tendrá un papel importante en la tercera entrega del show.

Burruss será parte de un arco de varios episodios en lo nuevo de la serie dramática de Showtime creada por Lena Waithe. Actualmente el programa se encuentra en producción en Chicago y volverá a la red en 2020. La actriz interpretará a Roselyn Perry, la esposa de Douda, quien estará a su lado para influir en su agenda política y ayudarse a sí misma.

Kandi actualmente protagoniza la exitosa serie, The Real Housewives of Atlanta en su undécima temporada e interpretó recientemente a una madre drogadicta en la película independiente, Never Heard, coprotagonizada por Robin Givens, Romeo Miller y Karrueche Tran.

Hasta el momento, el elenco de la tercera temporada incluye a Ntare Guma Mbaho Mwine, Jacob Latimore, Alex Hibbert, Yolonda Ross, Shamon Brown Jr., Michael Epps y Birgundi Baker.