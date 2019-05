Kanye West será uno de los invitados en la segunda temporada – My Next Guest Needs No Introduction

El próximo 31 de mayo, David Letterman regresa a Netflix con su show de entrevistas My Next Guest Needs No Introduction en donde veremos 5 nuevas entrevistas a personalidades del entretenimiento como son Ellen Degeneres, Tiffany Haddish, Lewis Hamilton, Melinda Gates y por supuesto Kanye West.

A diferencia de la temporada debut, esta se podrá ver toda el mismo día del estreno y no con episodios mensuales como se hacía usualmente. Los episodios tienen una duración aproximada de una hora.