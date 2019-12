Karen Gillian afirma que el guión de la tercera película es maravilloso

La actriz ya leyó lo nuevo de Guardianes de la Galaxia y nos adelanta lo que podemos esperar.

En una entrevista con Yahoo! Entertainment, Gillian comentó: “Puedo decir que lo he leído y es increíble. Estamos muy emocionados de que James haya regresado para completar la trilogía porque no habría sido lo mismo sin él. Es un guión maravilloso”.

Además, la actriz que interpreta a Nebula en el MCU, aseguró que antes de Avengers: Endgame no tuvo acceso al guion completo de la película: “No obtuve todo el guión, pero si una buena parte de él y así pude entender fácilmente lo que estaba sucediendo.”.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 será dirigida por James Gunn, pero aún no tiene fecha de estreno. No obstante, se espera que llegue en la Fase 5 de Marvel.