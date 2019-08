¡Kate Siegel participará en la segunda temporada! – The Haunting of Hill House

Poco a poco The Haunting of Bly Manor está formando a todo su reparto.

El director Mike Flanagan ha confirmado, a través de su cuenta de Twitter, que Kate Siegel regresará para la segunda temporada de esta serie antológica. Por el momento, los detalles sobre su personaje se mantienen en secreto.

En The Haunting of Hill House, Siegel interpretó a Theodora Crain, cuya familia se muda a esta mansión solo para ser acechados por los fantasmas que la habitan.

Siegel es la cuarta actriz de la primera temporada confirmada para la nueva entrega. Previamente se anunció el fichaje de Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen y Victoria Pedretti.

Basada en la novela de terror gótico The Turn of the Screw de Henry James, The Haunting of Bly Manor se desarrolla casi en su totalidad en una antigua mansión rural y sigue a una joven institutriz que pierde la cordura cuando comienza a ver fantasmas.