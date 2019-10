¿Kate Walsh podría volver a la serie en la temporada 16? – Grey’s Anatomy

No es ningún un secreto que Krista Vernoff, showrunner de Grey’s Anatomy, anunciara meses atrás que estaba buscando traer a un viejo personaje de la serie para que hiciera una aparición en la actual temporada, por lo que no nos sorprendería que se tratara de la Dra. Addison Montgomery, interpretada por Kate Walsh.

Este rumor comenzó cuando PopCulture le preguntó a la actriz si se trataba de su personaje, Addison Montgomery, quien regresaría al Grey Sloan Memorial en la temporada número 16. Pero Walsh ni lo negó ni lo confirmó.

“Oh no, no puedo decir nada. No podría. Es… Shondaland, es un asunto serio. He jurado guardar el secreto…”, admitió Walsh.

Mientras esperamos descubrir próximamente la verdad, el actor Richard Flooden se ha sumado a la serie de ABC en el papel del Dr. Cormac Hayes, el nuevo jefe de pediatría, ahora que Alex Karev fue despedido.