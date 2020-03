Katey Sagal y Andy Garcia protagonizarán la serie basada en la vida de Erin Brockovich

El resto del elenco anunciado está formado por John Corbett (To All the Boys I’ve Loved Before) como Grady Bello, el tercer y actual esposo de Rebel; James Lesure (Las Vegas) como Benji, un abogado corporativo y el segundo esposo de Rebel; Tamala Jones como Lana (L.A.’s Finest), una adicta en recuperación y ex-cuñada de la protagonista; y Ariela Barer (Runaways) como Ziggie, la hija adoptiva de Rebel con problemas de drogas.

La producción corre a cargo de la misma Erin Brockovich en colaboración con Krista Vernoff, Davis Entertainment, Sony Pictures TV y ABC Studios, responsables de éxitos como Grey’s Anatomy y Station 19.

En los próximos meses se develará si Rebel recibe luz verde de parte de ABC.