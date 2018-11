Katherine Ryan producirá y protagonizará la nueva comedia de Netflix

La joven comediante Katherine Ryan está lista para volver a Netflix, pero esta vez como protagonista de una nueva serie escrita y producida por ella. Se trata de The Duchess, una comedia de 6 episodios de media hora que contará con los productores ejecutivos Murray Ferguson, Petra Fried y Ed Macdonald de The End of the F***ing World.

The Duchess sigue las opciones poderosas y problemáticas de una madre soltera a la moda que interrumpe la vida en Londres. Su hija, Olive, es su mayor amor, por lo que se debate un segundo hijo con su mayor enemigo: el padre de Olive. ¿Pueden dos errores hacer otro bien?

Dave Becky y Josh Lieberman de 3Arts también producirán.

Ryan llevará además a la plataforma su segundo especial, titulado Glitter Room, que es una continuación de Katherine Ryan: In Trouble (2017).