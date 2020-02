Katie Holmes tenía miedo de estar cerca del muñeco durante la grabación

La protagonista del film de terror admitió que no quería estar a solas con él.

En Brahms: The Boy II, la familia compuesta por Liza, Sean y su hijo Jude se muda a la mansión Heelshire, hasta allí todo normal, pero todo se complica cuando el pequeño se hace amigo del muñeco Brahms y cosas muy macabras comienzan a suceder.

En una entrevista con Bloody Disgusting, la actriz admitió que “es espeluznante. Hicieron un trabajo increíble con ese muñeco, no quería estar solas con él. Era muy extraño. Hacia el final pensaba ‘¿estoy haciendo cola para el catering detrás de un muñeco?’. Creo que está realmente vivo”.

Además, acerca de la secuela de The Boy (2016) señaló: “Van a estar al borde de sus asientos todo el tiempo. De verdad, no lo digo por decir”. Con la dirección de William Brent Bell, Katie Holmes (Batman Begins), Owain Yeoman (The Mentalist) y Christopher Convery (Stranger Things) encabezan el elenco del film que se estrenará el 9 de abril en Latinoamérica.