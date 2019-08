Kaya Scodelario protagoniza este filme de horror entretenido pero a veces inverosímil

Crawl (Infierno en la tormenta) no es la primera película que pone a luchar a un ser humano contra alguna especie animal dentro de un espacio limitado. En años recientes, The Shallows (2016) y 47 Meters Down (2017) usaron esta fórmula con distintos resultados. A estos ejemplos también podríamos agregar historias con escenarios más amplios como Piraña 3D (2010), de Alexandre Aja (el mismo director de Crawl) y Jaws (1975), de Steven Spielberg, la madre de este tipo de cintas. Independientemente de la magnitud de la historia, lo que el mercado de estos filmes confirma es la fascinación que existe por ver al hombre enfrentarse a la naturaleza, en especial cuando sus contrapartes salvajes poseen habilidades superiores.

En el caso específico de Crawl, la historia sigue a Haley Keller (Kaya Scodelario), una nadadora que se dedica a buscar a su padre ante el inminente huracán que está por azotar el pueblo donde vive. Lo que ella descubre es que su padre se encuentra atrapado en el sótano de su casa gracias a la presencia de un cocodrilo, el cual se coló al interior del lugar a través de las tuberías que desembocan en un lago lleno de estos animales. Usando sus habilidades en el agua, Haley tratará de salvar a su progenitor no solo del cocodrilo –y del resto de su nido– sino también del huracán que hará más complicado su escape.