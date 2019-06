Keanu Reeves alaba la industria del videojuego

Los números no mienten y el fandom gamer tampoco: Keanu Reeves no sólo fue la mayor sorpresa del pasado E3 2019, sino que su presencia catapultó la publicidad al videojuego Cyberpunk 2077 a niveles insospechados: es un hecho que gente no afín comprará ese videojuego en abril de 2020.

Cuando la BBC preguntó a Reeves sobre su éxito en el evento y cómo el cine “ayuda” a los videojuegos con presencia de estrellas como él, el actor respondió:

“Los videojuegos no necesitan legitimación. En todo caso, considero que podríamos ver esto desde otro ángulo, es decir, la influencia que han tenido los videojuegos en Hollywood”.

Reeves hizo ver que las ideas de tecnologías de captura de imagen partieron de los interactivos y no al revés, y que las técnicas de rejuvenecimiento digital también parten de esa prolífica industria.

Por cierto, uno de los desarrolladores de Cyberpunk 2077 confirmó que Keanu está grabando el equivalente a 15 días de diálogos de voz. ¡Sorprendente!